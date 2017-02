Terinspirasi Penari Bali, Penata Kostum Ini Raih 3 Kali Oscar

Pemenang tiga kali Piala Oscar untuk penata kostum terbaik, Colleen Atwood ternyata mendapatkan salah satu inspirasi untuk merancang kostum dari desain pakaian tradisional Indonesia.

Atwood, yang kali ini kembali masuk nominasi sebagai The Best Costum Design lewat film Fantastic Beasts and Where to Find Them, sangat mengagumi tekstur dari baju-baju tradisional Indonesia.

Atwood yang pernah masuk 11 kali nominasi dan menang lewat karya di films Chicago (2002), Memoirs of a Geisha (2005) dan Alice in Wonderland (2010), mengungkapkan bahwa ide untuk pembuatan kostum peran Alice dalam 'Alice in Wonderland', diinspirasi oleh kostum penari Bali.

"Kostum ini disesuaikan dengan cerita dimana Alice sudah kembali dari negeri China. Seluruhnya buatan tangan, saya mulai dengan ide dari desain bunga. Lalu saya tambahkan sedikit elemen seperti topi supaya sesuai dengan gaya Alice," jelas Atwood kepada VOA sambil menunjukkan pola desainnya yang dipajang di Fashion Institute of Design and Merchandising, di LA, California.

"Warna dasar saya ambil dari warna-warna dasar (kain) Indonesia. Untuk ornamen-ornamen dan pernak-pernik kecil saya ambil dari kostum penari Indonesia yang saya punya di rumah," tambahnya.

Sebagai penata kostum film, Colleen yang berasal dari kota kecil Yakima, Washington ini, dikenal dengan karya-karya artistik desain yang menggabungkan imajinasi, tradisi dan adibusana.

Karya-karya Atwood yang sensasional mendapatkan perhatian publik lewat film 'Edward Scissorhands' (1990),' The SIlence of the Lambs' (1991), 'Planet of the Apes' (2001) dan 'Mission Impossible III' (2006). Sementara untuk layar televisi, Colleen menciptakan kostum untuk para pahlawan super untuk serial 'Arrow' (2012) dan 'Flash' (2014).