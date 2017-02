The Next Boy/Girl Band Ingin Cari Fifth Harmony dan One Direction-nya Indonesia

The Next Boy or Girl Band (Foto: Ady/Okezone)

JAKARTA - Salah satu alasan mengapa The Next Boy/Girl Band digelar di Indonesia adalah untuk mencari bakat-bakat baru di bidang musik. Berbeda dengan ajang lainnya yang mencari sosok penyanyi individu, The Next Boy/Girl Band nantinya akan melahirkan sebuah grup band seperti One Direction atau Fifth Harmony.

Orientasi grup band yang dicari di ajang ini memang lebih ke arah western dibandingkan eastern seperti Korea. The Next Boy/Girl Band ingin kembali membawa kejayaan grup di industri musik Indonesia.

"Sebelumnya banyak yang nyangka program ini orientasinya ke Korea, itu lah kenapa Global TV mau ambil karena kita carinya ke barat-baratan. Di barat, One Direction, Fifth Harmony itu lagi happening. Kita pengin menularkan hal itu ke Indonesia," kata Mida Sinaga selaku produser acara tersebut kepada Okezone, di Jakarta Barat, Minggu (26/2/2017).

Mida mengaku sangat puas dengan antusias yang diperlihatkan oleh para peserta selama proses audisi berlangsung. Apalagi untuk daerah Jakarta, yang bisa dikatakan menyumbang peserta audisi paling banyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

"Animo peserta di Jakarta ramai banget. Kemarin sampai malam, begitu juga hari ini. Mereka semangat karena mereka baru tahu program ini tuh berbeda dengan program yang sebelumnya," tutup Mida.