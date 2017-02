Pulang Umrah, Aurel Hermansyah Dihadiahi Mawar Putih dari Pacar

SOLO – Aurel Hermansyah tengah berbahagia karena terus diberikan perhatian oleh sang kekasih, Rabbani Zaki (Bani). Terbaru, Aurel bahkan dihadiahi bunga mawar putih usai pulang umrah.

Melalui akun Instagram miliknya, @aurelie.hermansyah, Aurel mengunggah kolase foto dan video yang memperlihatkan kado dari Bani. Kado tersebut berisi rangkaian bunga mawar putih dan stoples bertuliskan all the things about you, yang berisi gulungan kertas.

“Love is love, can never be explained,” tulis Aurel pada keterangan unggahannya, sebagaimana dikutip Solopos.

Tak pelak, unggahan Aurel itu dibanjiri komentar para pengguna Internet (netizen). Mereka menuliskan senang melihat hubungan Aurel dengan Bani yang kian hari kian mesra.

love is love, can never be explained 😊❤ A post shared by Aurelie Hermansyah (@aurelie.hermansyah) on Feb 23, 2017 at 10:30pm PST

“Aduh romantisnya, semoga kalian berjodoh ya @aurelie.hermansyah dan @rabbanizaki,” tulis akun @anieeajah1231.

“Langgeng terus ya kalian berdua @aurelie.hermansyah dan @rabbanizaki,” sambung akun @aureliefcjogja.

“Cocok cepet menikah ya, jadi papa dan mama muda @aurelie.hermansyah,” timpal akun @deviwlndri.

Sebelumnya, Bani yang ditinggal bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah sempat menuliskan pesan cinta untuk sang kekasih hati. Seolah ingin mengobati rasa rindu, ia mengunggah foto cantik Aurel dalam busana tertutup lengkap dengan jilbab di akun Instagram pribadinya, @rabbanizaki.

Hubungan cinta itu ramai diperbincangkan setelah Aurel mengunggah foto bersama Bani di akun Instagram pribadinya. Kendati demikian, kedekatan keduanya terjalin sejak Desember 2016, lalu, saat Aurel menghadiri pesta ulang tahun Bani.