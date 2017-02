3 Hal Wajib Tahu Jelang Oscar 2017

LOS ANGELES - Gelaran ajang The Academy Awards ke-89 yang diadakan pada 26 Febuari 2017 dinanti-nanti oleh insan perfilman di seluruh dunia. Momen kemenangan, suasana persaingan hingga hiburan menjadi yang paling ditunggu.

Sebelum acara yang bertempat di Dolby Theater, Los Angeles, America dimulai, Okezone merangkum tiga hal yang harus kamu ketahui. Mulai dari presenter hingga penampil, berikut rangkumannya.

1. Presenter

Sukses memandu acara EMI Awards 2016, nama Jimmy Kimmel terpilih sebagai menjadi presenter untuk pertama kalinya di ajang Oscars 2017. Tak hanya Jimmy, beberapa selebriti yang akan ikut menjadi presenter dalam pembacaan nominasi.

Diantaranya yaitu Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Alicia Vikander, Mark Rylance, Halle Berry, Amy Adams, John Cho, Dwayne Johnson, David Oyelowo, Scarlett Johansson, Gael Garcia Bernal, Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld Maryl Steep dan lainnya.

2. Penampil

Ajang penghargaan tak seru tanpa penampilan hiburan dari para musisi. Sederet nama penyanyi terpilih untuk membawakan lagu untuk kategori soundtrack film.

Mereka yang terpilih yaitu Justin Timberlake (Can't Stop the Feeling untuk Trolls), John Legend (Audition dan City of Stars untuk La La Land), Lin-Manuel Miranda dan Auli'i Cravalho (How Far I'll Go untuk Moana), dan Sting (The Empty Chair untuk Jim : The James Foley Story).

3. Nominasi

Hal utama sebelum menyaksikan ajang Oscar adalah para nominasi dari sederet kategori untuk menentukan jagoanmu. Sebanyak 24 kategori nominasi menjadi penentu juara dan telah menimbulkan aroma persaingan, seperti film La La Land, Moonlight dan Arrival misalnya.

24 kategori nominasi tersebut yaitu Best Pictures, Best Actress, Best Supporting Actress, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Documentary Feature, Best Director, Best Adapted Screenplay, Best Original Screenplay, Best Foreign Language Film, Best Original Score, Best Original Song, Best Cinematography, Best Production Design, Best Make Up and Hairstyling, Best Costume Design, Best Visual Effect, Best Sound Editing, Best Sound Mixing, Best Documentary Short, Best Live Action Short, Best Animated Feature, Best Filming Editing, dan Best Animated Short.