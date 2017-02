Daftar Pemenang Kategori Best Actor Oscar sejak Tahun 2000

LOS ANGELES – Best Actor menjadi salah satu kategori paling prestisius dalam setiap gelaran Oscar. Tahun ini, kategori tersebut menempatkan Andrew Garfield, Ryan Gosling, Casey Affleck, Denzel Washington, dan Viggo Mortensen sebagai nomine.

Dari kelima nama di atas, hanya Denzel Washington yang sudah pernah dinobatkan sebagai Best Actor Oscar. Bintang Fences ini membawa pulang piala Best Actor pada 2002 silam lewat film Training Day.

Sebelum dan sesudah kemenangan Washington itu, tentu saja ada banyak aktor-aktor berbakat lain yang sudah menang Best Actor Oscar. Daniel Day-Lewis menjadi yang terbanyak memenangkan kategori tersebut, yakni sebanyak tiga kali masing-masing pada 2013, 2008, dan 1990.

Dalam rangka mengingat lagi siapa-siapa saja aktor yang sudah pernah menang Best Actor Oscar, berikut adalah daftarnya sejak tahun 2000:

1. Kevin Spacey (2000 – American Beauty)

2. Russell Crowe (2001 - Gladiator)

3. Denzel Washington (2002 – Training Day)

4. Adrien Brody (2003 – The Pianist)

5. Sean Penn (2004 – Mystic River)

6. Jamie Foxx (2005 - Ray)

7. Phillip Seymour Hoffman (2006 - Capote)

8. Forest Whitaker (2007 – The Last King of Scotland)

9. Daniel Day-Lewis (2008 – There Will be Blood)

10. Sean Penn (2009 - Milk)

11. Jeff Bridges (2010 – Crazy Heart)

12. Colin Firth (2011 – The King’s Speech)

13. Jean Dujardin (2012 – The Artist)

14. Daniel Day-Lewis (2013 - Lincoln)

15. Matthew McConaughey (2014 – Dallas Buyers Club)

16. Eddie Redmayne (The Theory of Everything)

17. Leonardo DiCaprio (2016 – The Revenant)