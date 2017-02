Film Berpendapatan Besar Tak Jamin Masuk Nominasi Oscar, Ini Alasannya

LOS ANGELES – Tidak semua film besar atau yang sukses meraih pendapatan tertinggi, bisa masuk dalam nominasi Best Picture Oscar. Pasalnya, ada beberapa syarat yang dipegang pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk nominasinya.

Pernahkah Anda bertanya kenapa film-film besar seperti Batman v Superman, atau The Avengers tak pernah masuk nominasi Oscar meski telah memecahkan rekor dunia? Jawabannya karena mereka tak memenuhi syarat yang diajukan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Durasi Film

Academy of Motion Picture Arts and Sciences menyaratkan untuk film yang ingin masuk ke Oscar untuk memiliki durasi minimal 40 menit. Dalam sejarah, film terpendek yang pernah memenangkan Oscar adalah Marty dengan durasi hanya 90 menit.

Diputar di Los Angeles Selama Seminggu

Diputar di seluruh dunia tak berarti film itu bisa masuk ke daftar nominasi Oscar. Yang terpenting adalah suatu film harus diputar di bioskop Los Angeles selama seminggu. Tentu saja, tujuh hari pemutaran itu harus masuk dalam batas waktu kompetisi yang ditetapkan oleh Academy, yakni antara 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang sama.

Tidak Tayang di Non-Bioskop

Tayang di bioskop komersil Los Angeles pun tak otomatis membuat sebuah film bisa jadi nomine di Oscar. Syarat lain yang tak boleh kelewatan adalah film tersebut tidak boleh tayang dalam format non-bioskop seperti sudah tayang di TV, DVD, atau video sebelum ditayangkan di bioskop Los Angeles. Tetapi mereka bisa diputar di bioskop lain dulu sebelum tayang di Los Angeles.

Tetapi aturan ini tak berlaku untuk film asing. Khusus untuk film non-Amerika yang ingin masuk sebagai nominasi Oscar, mereka diizinkan untuk memutar filmnya dalam format lain selain bioskop, meski belum diputar di Los Angeles. Tapi, film tersebut dipastikan harus menggunakan subtitle Inggris untuk bisa lolos seleksi.

Visual dan Audio Format

Ini persyaratan yang harus diperhatikan secara detil oleh para pembuat film yang ingin karyanya masuk Oscar. Ada persyaratan yang sangat detil yang berhubungan dengan audio dan gambar/visual suatu film.

Salah satu syarat tersebut terkait gambar yang harus memakai film 35mm atau 70mm, digital format 24 atau 49 frame per detik dengan resolusi proyektor minimal 2048 dari 1080 pixel. Sementara untuk audio harus memenuhi standar industri seperti ST428-2:2006 D-Cinema Distribution Master.