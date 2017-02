Publik Inggris Yakin Adele Bakal Jadi Legenda Musik Masa Depan

LOS ANGELES - Publik Inggris ternyata memilih Adele legenda musik atas masa depan, yang akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Hal inipun terungkap dari sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Mastercard.

Penyanyi pemenang Grammy itu bahkan mampu mengalahkan diva pop idolanya sendiri yakni Beyonce Knowles, yang berada di posisi ke-2 dengan jumlah voting sebesar 32%. Coldplay, Rihanna, Taylor Swift dan Ed Sheeran juga berhasil masuk ke deretan 10 besar bersama dengan Lady GaGa, Justin Timberlake, Bruno Mars dan Robbie Williams.

Sementara itu, mendiang David Bowie terpilih sebagai musisi yang paling ikonik sepanjang sejarah musik. Penyanyi rock legendaris itu menduduki posisi nomor satu yang kemudian disusul oleh The Beatles, Queen, Elvis Presley dan Michael Jackson, yang seluruhnya berada pada peringkat lima besar.

“Ikon musik masa depan seperti Ed Sheeran, Adele dan Beyonce, semua memiliki sesuatu yang penting dan sama dengan yang dimiliki oleh artis seperti David Bowie dan The Beatles yang telah membuat mereka berhasil secara global. Menyanyi dan menulis lagu jelas merupakan seni abadi dan berbicara untuk dirinya sendiri,” jelas Nicola Hibah, Mastercard’s Head of Marketing untuk Inggris dan Irlandia.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, hasil jajak pendapat ini dirilis menjelang 2017 BRIT Awards yang telah berlangsung pada Rabu, 22 Februari kemarin di London dimana seorang apper Inggris Skepta dan girlband Little Mix memimpin nominasi dengan masing-masing tiga penghargaan. Adele pun memenangkan kategori Video of The Year untuk lagunya, Send My Love to Your New Lover.