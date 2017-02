Peserta The Next Boy/Girl Band Antusias Ikuti Big Audition Jakarta

Big Audition The Next Boy/Girl Band (Foto: Sarah/Okezone)

JAKARTA - Para peserta audisi ajang pencarian bakat terbaru The Next Boy/Girl Band sangat antusias mengikuti proses demi proses yang sudah ditetapkan. Audisi sendiri dibuka sejak pukul 9.00 - 15.30 WIB diketahui dari pihak penyelenggara sudah sebanyak 500 peserta yang mendaftarkan diri.

Hal itu pun diungkapkan oleh Mida Sinaga selaku produser acara tersebut. Menurutnya, animo peserta audisi dari golongan anak muda kali ini cukup banyak. Meskipun pada awalnya, tak sedikit dari mereka yang masih berpatokan dengan boy/girl band terdahulu.

"So far animonya cukup banyak dari anak-anak muda yang ikut The Next Boy/Girl Band. Walaupun awalnya sempat kesulitan karena mereka mikirnya boy dan girl band patokannya masih ke happening yang zaman dulu," ungkap Mida saat ditemui di Gedung Global TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (25/2/2017).

Kendati demikian, pihak penyelenggara pun menjelaskan konsep yang akan mereka usung ketika pada ajang tersebut, dan setelah mendengarkan itu barulah para peserta merasa sangat tertarik. Mida juga menyampaikan bahwa dalam audisi ini suara menjadi hal yang terpenting.

"Tapi setelah kita kasih tahu konsep kita secara detail, dan mereka tertarik. Kita memilih terpenting itu vokal yang bagus, nari dan penampilan itu bagian pendukung," ujarnya.