Global TV Gelar Big Audition Ajang The Next Boy/Girl Band

Big Audition The Next Boy/Girl Band (Foto: Sarah/Okezone)

JAKARTA - Stasiun televisi Global TV kembali menggelar sebuah ajang pencarian bakat, The Next Boy/Girl Band. Reality talent show ini tayang pertama kali oleh sebuah stasiun televisi di Belanda.

The Next Boy/Girl Band hadir di pertama kali di Indonesia. Kehadiran The Next Boy/Girl Band Global TV bahkan juga pertama di Asia dan kedua di dunia.

"Ini adalah talent search yang namanya The Next Boy/Girl Band. Kita adaptasi dari Belanda, pertama kali di Belanda, dan kita jadi negara pertama di Asia dan kedua di Dunia," ungkap Mida selaku produser saat ditemui di Gedung Global TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (25/2/2017).

The Next Boy/Girl Band membuka kesempatan bagi anak muda mulai dari usia 16 tahun di seluruh penjuru Indonesia untuk berkompetisi dengan bakat menari dan menyanyi yang mereka miliki.

Mereka yang berbakat akan saling berkompetisi untuk mempertahankan posisi mereka agar dapat terus melaju dalam babak demi babak nantinya serta menjadi Boyband dan Girlband terbaik di Tanah Air.

"Kita mencari orang-orang bertalenta, bisa nyanyi, nari dan good looking. Mulai 16 tahun untuk kita package menjadi satu grup. Jadi mereka kita audisi secara individu boy dan girl. Nanti mereka akan menjadi satu grup boy/girl," tutupnya.

Sekadar diketahui, Jakarta menjadi lokasi audisi terakhir setelah serangkaian audisi yang digelar di 10 kota di seluruh Indonesia, seperti Manado, Medan, Ambon, Batam, Makassar, Denpasar, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.