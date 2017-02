FOTO: Dewi Rezer Akui Bahagia Bersama Kekasih Baru

JAKARTA – Baru-baru ini Dewi Rezer tampak tengah berbahagia bersama pria yang sedang dekat dengannya, Tom Norwood. Hal tersebut diungkapkan melalui akun instagram miliknya pada Jumat 24 Februari 2017.

Baginya kebahagiaan bersifat pribadi. Kali ini caption foto tersebut perihal rasa yang sedang dialami untuk lelaki yang kini sedang mendekapnya. Rasa tersebut diakui tumbuh seiring berjalannya waktu bahkan di luar kendalinya. Meskipun demikian belum bisa diketahui secara pasti perihal status antar keduanya.

β€œBeing happy is a very personal thing,and it really has nothing to do with anyone else. Also,you never realize how much you like someone until you watch them like someone else. Don't assume that my post is about you,but if you're affected then that means you're guilty of something. I think,As long as you hold a place in a men's heart,you'll have a permanent place in some women's search bar,.and I turned out liking you more than I originally planned, unless it's a mad,passionate,extraordinary love,it's a waste of your time. There are too many mediocre things in life,love shouldn't be one of them,” tulisnya dalam keterangan foto.

Netizen pun meleleh dengan ungkapannya. Beberapa juga mengungkapkan kerinduan pada model sekaligus presenter ini.

β€œSo sweet,” tulis @lee_ly412.

β€œI love this! Miss you girl @rezerdewi,” sahut pemilik akun @msmerrmerry.

Sejak resmi bercerai dari suaminya, Marcellino Lefrand pada 2016 lalu Dewi Rezer memang menghabiskan hari-harinya di Australia. Ia memang terpisah dari anak-anaknya sebab hak asuh mereka jatuh di tangan suami.

Kendati demikian ia tetap menjalin hubungan dengan mantan suami dan beberapa kali memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan kedua anaknya.