FOTO: Gagal Beli Rumah, Nikita Mirzani Tetap Ditagih Bayar Komisi Marketing

Rumah ngak dapat, dan yg membatalkan juga bukan pihak dari niki, tapi di suruh bayar PPN-PPH plus komisi marketing. Bigung niki. Tolong Pak Dirjen Pajak apa bisa jelasin ke Niki?? Dan org marketing seluruh indonesia, pls jelasiiiiiiin.......

A post shared by Nikita Mirzani (@nikitamirzanimawardi_17) on Feb 24, 2017 at 1:55am PST