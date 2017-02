Ikuti Road to Oscar 2017 Hanya di Okezone

JAKARTA - Perhelatan Oscar 2017 tinggal menghitung hari. Oscar 2017 dihelat pada Minggu 26 Februari waktu setempat di Dolby Theatre atau Senin 27 Februari 2017 waktu Indonesia.

Perhelatan Oscar 2017 terlihat sengit dilihat dari berbagai nominasi yang dipertarungkan. Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, dan Film Terbaik berisi nama-nama berkualitas dan film yang mendapatkan respons positif dari penonton dunia.

Aktor Terbaik diisi oleh Denzel Washington dalam perannya di film Fences, Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land) dan Viggo Mortensen (Captain Fantastic).

Sementara itu, untuk Aktris Terbaik, Emma Stone dalam perannya di film La La Land, Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), dan Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

Untuk Sutradara Terbaik, Damien Chazelle (La La Land) akan melawan Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea), Barry Jenkins (Moonlight).

La La Land sendiri bakal bersaing dengan Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea dan Moonlight dalam perebutan film terbaik.

La La Land sendiri mendapatkan 14 nominasi yakni, Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Original Screenplay, Best Cinematography, Best Film Editing, Best Costume Design, Best Original Score, Best Original Song, Best Production Design, Best Sound Editing dan Best Sound Mixing.

Namun apakah La La Land bisa mendapatkan predikat Film Terbaik? Saksikan terus perkembangan Piala Oscar 2017 di Okezone.