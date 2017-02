TOP MOVIE: Jagoan Lukman Sardi di Piala Oscar 2017

JAKARTA - Gelaran The Academy Awards ke-89 menjadi sorotan insan perfilman dunia, salah satunya aktor Lukman Sardi. Ia memiliki jagoan sendiri untuk kategori Best Actor, Best Actress, Best Director dan Best Picture yang akan menyabet Piala Oscars 2017.

"Kalau film sih La La Land kalau gue lihat keseluruhan yah. Kalau aktris gue megang si Emma Stone. Kalau director gue megang Damien Chazelle di La La Land. Karena menurut gue dia bisa bikin paket yang bagus banget. isunya oke, film Manchester by the Sea keren. Cuma La La Land itu komplet," kata Lukman kepada Okezone di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat.

