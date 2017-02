TOP MOVIE: David Thewlis Jadi Ares di Wonder Women

LOS ANGELES – Terungkap sudah siapa lawan Gal Gadot di film Wonder Woman nanti. David Thewlis telah ditunjuk untuk menghidupkan karakter Ares, penjahat utama yang menjadi musuh besar Wonder Woman.

Bagi yang kurang familiar, David Thewlis dikenal sebagai pemeran Profesor Remus Lupin di beberapa serial Harry Potter. Selain menjadi Lupin, Thewlis juga sempat bermain di film-film ternama lain seperti Naked, The Boy in the Striped Pyjamas, dan Kingdom of Heaven.

