TOP MOVIE: Film Banjir Kritik di Piala Oscar 2017

LOS ANGELES – Masuk dalam nominasi Oscars tentu menjadi harapan semua produksi perfilman. Namun meskipun terdaftar dalam nominasi ajang yang memiliki nama resmi 89th Academy Awards ini, tak jarang ada film yang banjir kritik, tapi masih masuk dalam nominasi Oscar.

Suicide Squad, menjadi salah satu film yang pernah menuai banyak kritik namun masuk nominasi Oscars 2017 dengan kategori Best Make-up and Hairstyling. Film yang tayang pada tahun 2016 ini, akan bersaing dengan tim make-up beberapa judul film lain, yaitu A Man Called Ove dan Star Trek Beyond.

Baca selengkapnya di sini.