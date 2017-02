Deretan Aktor yang Pertama Kali Masuk Nominasi Oscar 2017

LOS ANGELES - Penghargaan tahunan Academy Awards 2017 akan digelar 26 Februari 2017. Di tahun ini, ada beberapa nama yang baru pertama kali masuk sebagai nomine.

Nama Andrew Garfield mungkin sudah akrab di telinga sejak dia memerankan Spider-Man. Namun dia baru muncul sebagai nomine Best Actor untuk pertama kalinya tahun ini melalui film garapan Mel Gibson, Hacksaw Ridge.

Nama lainnya adalah Lucas Hedges yang masuk sebagai Best Supporting Actor melalui perannya dalam film Manchester by the Sea. Selain Andrew Garfield dan Lucas Hedges, masih ada beberapa nama lain yang baru pertama kali masuk nominasi Oscars 2017.

Simak daftar lengkapnya dilansir dari Eonline, Sabtu (25/2/2017), berikut:

1. Andrew Garfield - Best Actor, Hacksaw Ridge

2. Naomi Harris - Best Supporting Actress, Moonlight

3. Barry Jenkins - Best Director, Moonlight

4. Lucas Hedges - Best Supporting Actor, Manchester by the Sea

5. Lin-Manuel Miranda - Best Original Song, How Far I'll Go (Moana)

6. Justin Timberlake - Best Original Song, Can't Stop the Feeling (Trolls)

7. Dev Patel - Best Supproting Actor, Lion

8. Isabelle Huppert - Best Actress, Elle

9. Ruth Negga - Best Actress, Loving

10. Mahershala Ali - Best Supproting Actor, Moonlight