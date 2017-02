Film dengan Nominasi dan Menang Terbanyak Sepanjang Sejarah Piala Oscar

JAKARTA - All About Eve menjadi film pertama yang mendapatkan 14 nominasi. Sayangnya dari 14 nominasi itu, All About Eve hanya mendapatkan enam Piala Oscar.

Ben-Hur (1959) tak bisa mengalahkan All About Eve dalam capaian nominasi terbanyak. Namun Ben-Hur melampaui All About Eve dari segi Piala Oscar yang didapat yakni 11 piala.

Ben-Hur mendapatkan Best Picture, Best Director (William Wyler), Best Actor in a Leading Role (Charlton Heston), Best Actor in a Supporting Role (Hugh Griffith), Best Art Direction-Set Decoration, Best Cinematography, Best Costume Design, Best Special Effects, Best Film Editing, Best Music dan Best Sound Recording.

Capaian Ben-Hur dan All About Eve kemudian dikalahkan oleh Titanic. Film karya James Cameron ini berhasil mendapatkan 14 nominasi dan mendapatkan 11 Piala Oscar.

Titanic mendapatkan Best Picture, Best Director, Best Cinematography, Best Art Direction-Set Decoration, Best Costume Design, Best Sound, Best Film Editing, Best Effects, Sound Effects Editing, Best Effects, Visual Effects, Best Music, Original Song dan Best Music, Original Dramatic Score.

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) mempunyai prestasi sendiri. Dari 11 nominasi, The Lord of the Rings: The Return of the King menyapu bersih semua.

The Lord of the Rings: The Return of the King berhasil mendapatkan Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, Best Original Score, Best Original Song, Best Visual Effects, Best Art Direction, Best Costume Design, Best Make-up, Best Sound Mixing dan Best Film Editing.

Kini, di Piala Oscar 2017, La La Land, bisa menyamai rekor pendahulunya. La La Land bisa mendapatkan 14 nominasi yakni, Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Original Screenplay, Best Cinematography, Best Film Editing, Best Costume Design, Best Original Score, Best Original Song, Best Production Design, Best Sound Editing dan Best Sound Mixing.

Namun berapa Piala Oscar yang akan diraih La La Land?