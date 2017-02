Prediksi Lengkap Pemenang Oscar 2017 versi Kritikus Film

JAKARTA - Oscar 2017 tinggal menghitung hari. Diselenggarakan pada 27 Februari 2017, Oscar akan dihelat di Dolby Theatre Hollywood. Sebelum menyaksikan, situs kritikus film Rotten Tomatoes memprediksi siapa pemenang dari Oscar 2017.

Rotten Tomatoes memprediksi jika Denzel Washington dalam perannya di film Fences akan meraih Piala Oscar sebagai Aktor Terbaik. Di nominasi ini, Danzel akan bersaing dengan nama-nama besar seperti Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land) dan Viggo Mortensen (Captain Fantastic).

Sementara itu, untuk Aktris Terbaik, Rotten Tomatoes memprediksi Emma Stone dalam perannya di film La La Land. Di nominasi ini, Emma akan bersaing dengan Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), dan Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

La La Land begitu berjaya tahun ini. Film drama musik ini mengantarkan sejumlah nama untuk masuk nominasi Oscar 2017. Sang sutradara, Damien Chazelle pun diprediksi bakal membawa Piala Oscar. Nominasi ini diisi oleh Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea), Barry Jenkins (Moonlight).

Tentu saja untuk Film Terbaik, Rotten Tomatoes memilih La La Land. Di berbagai ajang, La La Land telah menunjukkan taringnya. Di nominasi ini, La La Land bakal bersaing dengan Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea dan Moonlight.

Rotten Tomatoes juga memprediksi Mahershala Ali dalam perannya di film Moonlight sebagai Aktor Pendukung Terbaik. Sedangkan Viola Davis dalam film Fences sebagai Aktris Pendukung Terbaik.

Berikut prediksi pemenang Oscar dari Rotten Tomatoes:

1. Best Picture: La La Land

2. Best Director: Damien Chazelle, La La Land

3. Best Actor: Denzel Washington, Fences

4. Best Actress: Emma Stone, La La Land

5. Best Supporting Actor: Mahershala Ali, Moonlight

6. Best Supporting Actress: Viola Davis, Fences

7. Best Original Screenplay: Manchester by the Sea

8. Best Adapted Screenplay: Moonlight

9. Best Animated Feature: Zootopia

10. Best Foreign Language Film: The Salesman (Forushande)

11. Best Documentary Feature: O.J.: Made in America

12. Best Cinematography: La La Land

13. Best Film Editing: Arrival

14. Best Production Design: Hail, Caesar!

15. Best Costume Design: Jackie

16. Best Original Score: La La Land

17. Best Original Song: “City of Stars,” La La Land

18. Best Visual Effects: The Jungle Book

19. Best Makeup & Hairstyling: Suicide Squad

20. Best Sound Mixing: Rogue One: A Star Wars Story

21. Best Sound Editing: Arrival

22. Best Animated Short: Piper

23. Best Live Action Short: Enemies within (Ennemis intérieurs)

24. Best Documentary Short: The White Helmets.