Piala Oscar 2017 Disebut Abaikan Bakat Warga Hispanik

LOS ANGELES - Isu politik dan sara dalam Oscars selalu ramai diperbincangkan tiap tahunnya. Setelah tahun sebelumnya ramai #Oscarsowhite, kini hadir isu jika Hollywood khususnya Oscar mengabaikan bakat-bakat dari para minoritas Hispanik (keturunan Spanyol dan latin) di Amerika Serikat.

Oscar memang terus berbenah ketika mendapatkan kritikan. Setelah #Oscarsowhitem, Oscar tak lagi ingin diserang masalah sara dengan menghadirkan empat film dengan pemain utama berkulit berwarna dalam perebutan film terbaik, seperti Fences, Hidden Figures, Lion dan Moonlight.

Tetapi itu tidak cukup, pengamat hiburan Hollywood melihat, jika Academy of Motion Picture Arts and Sciences sebagai penyelenggara Oscar luput terhadap bakat-bakat dari minoritas Hispanik.

"Pasar Hispanik di Amerika sangat penting untuk keberhasilan atau kegagalan sebuah film," kata Santiago Pozo, CEO Arenas Entertainment, perusahaan yang berkantor di Los Angeles yang memasarkan acara hiburan untuk warga Hispanik Amerika seperti dilansir VOA Indonesia.

Pozo melanjutkan, orang-orang Hispanik mempunyai peran penting baik di depan atau pun belakang layar dalam sebuah film. Harusnya bakat ini diapresiasi oleh Hollywood, Oscar khususnya.

"Tetapi Hollywood tidak memperhatikan orang Hispanik, baik yang di depan kamera atau yang di belakang layar," lanjutnya.

Dalam pegelaran Oscar 2017 hanya ada dua orang keturunan latin yang masuk nominasi yakni, sutradara Meksiko, Rodrigo Prieto dalam film Silence untuk Sinematografi Terbaik dan Lin-Manuel Miranda penyanyi OST Moana, berjudul How Far I'll Go.