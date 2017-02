Duet Maut Indra Lesmana dan Dewa Budjana Hangatkan Malam di Kota Tua

JAKARTA - Dinginnya malam Kota Tua, Jakarta Utara dihangatkan oleh duet maut dari dua musisi kenamaan Indonesia yaitu Indra Lesmana dan Dewa Budjana. Keduanya tergabung dalam panggung Old Town Jazz II di mana Indra menjadi pentolan dari seri sebelumnya.

Ini menjadi penampilan kesekian kalinya bagi mereka sepanjang karier dan akhirnya bisa dipertemukan .

"Senang banget bisa terlibat dalam Old Town Jazz serie kedua ini. Pada kesempatan kali ini saya bermain dengan Dewa Budjana yang kebetulan project kita lagi sering bareng-bareng," ujar Indra sebelum tampil.

Lokasi wisata Kota Tua menjadi perhatian khusus dari ayah Eva Celia tersebut. Baginya, pertunjukan malam tadi bisa dipertahankan oleh masyarakt Jakarta.

"Ini keren banget ada jazz di Kota Tua, emang mustinya dari dulu ada jazz di Kota Tua dan harus dipertahankan. Biar orang Jakarta makin Jakarta. Senang banger bisa bermain dengan legenda hidup saya," ujar Indra usia membawakan lagu Somewhere and How dan Clowd of Thought.

"Saya sama Indra buat duo dan berkarya berdua sejak 1985. Ada beberapa karya berdua yang kita bawakan," ujar Budjana.

Suasana di Gedung Van Vleutan and Cox yang kental dengan sejarah Batavia membuat malam itu semakin sendu. Ditambah dengan alunan irama kolaborasi dengan pemusik muda Shadu (bass), Rafi (drum) dan Rega Dhauna (harmonika).