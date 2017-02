Kevin Aprilio Kabarkan Kondisi Terbaru Vierratale

JAKARTA - Kevin Aprilio selama satu tahun belakangan disibukkan dengan aktivitas bersama grup musik barunya yakni Kevin and the Red Rose. Melihat hal tersebut, membuat publik bertanya-tanya tentang kabar band lawasnya yaitu Vierratale.

"Vierratale baik-baik aja. Kemarin baru manggung sih di Solo. Istilahnya sekarang lagi baik-baik aja sih. Kadang kan ada jadwalnya Kevin and the Red Rose atau Vierratale," kata Kevin di Kemang, Jakarta Selatan.

Meski sibuk dengan band barunya, putra musisi Addie MS ini memastikan bahwa Vierratale masih berjalan. Ia juga menampik bahwa fokusnya kini hanya pada grup vokal pelantun Terkunci Untukmu tersebut.

"Sebetulnya bukan (fokus sama band baru) sih. Dua-duanya jalan kok. Cuma kebetulan aktivitas yang banyak masuk Kevin and the Red Rose. Tapi enggak masalah karena Widy (vokal) dan Raka (gitar) ada kerjaan lain juga. Kita bertiga best friend-an juga, saling koordinasi. Jadi asik-asik aja," tambahnya.

Akibat jarang terlihat tampil bersama Vierratale, rumor bubarnya band yang terbentuk pada 2008 masih ramai diperbincangkan. Namun, Kevin sebagai pentolan grup menegaskan bahwa band lawasnya itu tidak dan tak berencana untuk bubar meski dirinya sibuk dengan band baru.

"Sebenarnya enggak bubar. Juga enggak ada rencana bubar. Ya karena emang so far bagus-bagus aja kok. Cuma ya gitu. Kita istilahnya karena orang lihatnya Kevin and the Red Rose lagi rilis lagu. Terkesan Kevin satu aktivitas," tegasnya.