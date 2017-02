Julia Perez Janji Berjuang untuk Sembuh Usai Lihat Fans Antri Donorkan Darah

JAKARTA – Julia Perez terharu banyak masyarakat yang ingin mendonorkan darah untuknya. Artis yang akrab disapa Jupe inipun berjanji akan tetap berjuang untuk sembuh setelah mendapat dukungan tersebut.

Melalui instagram, Jupe mengunggah foto masyarakat yang antri donor darah untuknya di PMI Jakarta. Dalam keterangan foto tersebut, Jupe mengucapkan terimakasih karena banyak yang mendukungnya.

β€œπŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­ thanks so much kalian so amazing 😭😭😭😭😭❀️❀️❀️❀️❀️ trimkasih sebanyak2 nya jupe tau ngak bisa fight cancer ini tanpa bantuan kalian.. support kalian... fight aku fight kalian juga untuk sebuah harapan,,, supaya jupe yakin bisa sembuh... trimakasih jupe selalu percaya ALLAH bekerja sangat misterius.... 🌹 #pendonordarahsukarelaforjupe #servicalcancer #goodkarma #positivevibes #cancerfight #harapanindah #orang2baik,” tulis Jupe.

Sebelumnya, Jupe mengabarkan keadaannya sempat memburuk setelah alat yang memonitor kesehatannya tidak menunjukkan hasil yang baik lebih hampir seharian penuh. Menanggapi perubahan kondisi mendadak itu, Jupe segera diberikan stok darah dari pihak rumah sakit. Meski begitu, Jupe tetap meminta bantuan dari para fans yang melihat postingan di Instagram Story miliknya.