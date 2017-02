Umrah, Aurel Hermansyah Doakan Rabbani Zaki Jadi yang Terbaik

JAKARTA – Sejak tahun lalu, Aurel Hermansyah sudah secara terbuka mengungkap keinginannya untuk menikah muda. Karenanya, saat menjalankan umrah belum lama ini, putri sulung Krisdayanti itu tak lupa berdoa dipertemukan dengan jodohnya.

“Doanya? Yang pasti doain semuanya. Berdoa semoga mendapatkan yang terbaik,” kata Aurel ketika tiba di Bandara Soekarno Hatta seperti dilansir Go Spot, Jumat (24/2/2017).

Aurel sendiri saat ini diketahui sedang berpacaran dengan Rabbani Zaki yang disebut-sebut sebagai calon pilot. Lewat Instagram, kakak Azriel Hermansyah tersebut sudah memperkenalkan pacarnya barunya tersebut.

Saat perayaan Valentine 14 Februari, pasangan remaja ini juga menghabiskan waktu bersama dengan makan malam romantis. Dalam foto yang diunggah di Instagram, Aurel dan Rabbani duduk bersebelahan di sebuah restoran mewah.

“Happy Valentine’s day my boo. I love you to the moon and back,” demikian tulis Aurel di keterangan fotonya.