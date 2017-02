FOTO: Ketika Netizen Tersihir Kaki Jessica Iskandar

JAKARTA – Foto aktris dan presenter Jessica Iskandar lagi-lagi menjadi sorotan. Kali ini, ibu satu orang anak ini menjadi perhatian netizen lantaran bentuk kakinya yang terlihat begitu ideal sehingga menambah nilai kecantikannya.

Foto tersebut dipostingnya pada Kamis 23 Februari 2017 melalui akun instagram miliknya. Dalam kolom komentar, kekaguman netizen pun tertuju pada bentuk kaki Jedar, sapaan akrabnya.

I've never seen elegance go out of style. @inijedar A post shared by Jessica Iskandar (@inijedar) on Feb 23, 2017 at 1:16am PST

“Your legs kakk jenjang banget,,, goals ..,” tulis @putridwira_.

“Suka banget kakinya kak Jedar, jenjanggggg, so beautifull @inijedar,” tambah @nurfitriana0508.

“Kaki oh kaki,” sahut netizen lainnya.

Pada foto tersebut, Jedar memang terlihat begitu elegan. Berbalut gaun cokelat yang tidak sampai menutupi pahanya, wanita 29 tahun ini terlihat sangat memukau. Pada captionnya, Jedar hanya menjelaskan sedikit perihal penampilannya.

“I’ve never seen elegance go out of style. @inijedar,” tulisnya.