FOTO: Alice Norin Tak Hati-Hati Konsumsi Makanan, si Kecil yang Kena Alergi

Kalau lagi bete, apalagi kalau lagi kangen sama Alita pas lagi kerja, nonton video-videonya langsung semangat lg. Apalg liat ekspresi kamu yang gemesin dek 😍 ___ I miss you Alita. So much. ___ Lg sedih juga karena Alita lagi alergi. Mukanya merah-merah. Sepertinya ada yg mommy makan yg buat Alita jd alergi :( Jd ga tega huhu.. sekarang harus stop semua yg dimakan minggu ini kemudian harus proses eliminasi setiap makanan yg besar kemungkinan adalah penyebab alerginya. ___ Buibu ada yg punya pengalaman seperti ini?

A post shared by Alice Norin Lawi (@alicenorin) on Feb 23, 2017 at 12:20am PST