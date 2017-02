Fast and Furious 8 Hadirkan Suasana Romantis Berujung Berantakan

LOS ANGELES - Video trailer film Fast and Furious 8 yang berjudul The Fate of the Furious menghadirkan kemesraan antara antara Dom Toretto (Vin Diesel) dan Letty (Michelle Rodriguez).



Video berdurasi 1 menit ini menampilkan adegan mereka sedang berbulan madu di Kuba. Seperti pasangan lain, mereka pun terlihat begitu intim selama masa-masa indah tersebut.



“Bagaimana menurutmu, Letty?” tanya Dom di video itu.



“Kukira aku suka Kuba sekarang,” jawab Letty.



Trailer itu kemudian menampilkan adegan intim pasangan itu. “Kemana pun kamu pergi, aku ikut,” kata Letty.



Tapi, kemesraan itu kemudian terganggu oleh kehadiran Cipher yang diperankan Charlize Theron. Wanita itu tiba-tiba saja muncul di Kuba dan bertemu Dom.



“Bagaimana bulan madumu, Dom?” tanya Cipher.



Dom, yang terlihat baru saja membeli bunga untuk Letty, terlihat malas melihat Cipher. “Apa yang kamu mau?” tanya Dom.



Kehadiran Cipher tampaknya mengganggu acara bulan madu Dom dan Letty. Di video itu terlihat Cipher mencium Dom di hadapan Letty.



Suasana romantis bulan madu Dom dan Letty pun berantakan. Di akhir trailer itu, Dom dan Letty terlihat terlibat perkelahian dan Dom bersiap menarik pelatuk senjatanya ke arah istrinya itu. “Kamu mencintai aku. Kamu tidak akan menembakku!” ujar Letty.



Dikutip dari Aceshowbiz, trailer ini juga menampilkan cuplikan produksi video musik salah satu soundtrack film ini. Camila Cabello, Pittbull dan J Balvin terlihat menari di lagu mereka yang berjudul Hey Mama.



Disutradarai F Gary Gray, The Fate of the Furious juga dibintangi Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell, Scott Eastwood dan Helen Mirren. Film ini akan mulai tayang di Amerika Serikat pada 14 April mendatang.