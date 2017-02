Gantikan Ben Affleck, Matt Reeves Siap Garap The Batman

LOS ANGELES - Matt Reeves akhirnya diumumkan untuk menggantikan posisi Ben Affleck menggarap The Batman. Pengumuman itu diungkapkan pihak Warner Bros hingga mengakhiri spekulasi apakah Matt akan menukangi film itu atau tidak.



Pengumuman tersebut disampaikan Presiden dan CCO Warner Bros. Tony Emmerich dalam sebuah siaran pers. Film solo Batman itu terkatung-katung nasibnya setelah Ben Affleck—yang juga memerankan tokoh Batman di film itu—mundur dari kursi sutradara karena ingin lebih fokus pada karakter yang dia bawakan itu.



“Kami senang mendapatkan Matt Reeves menyutradarai Batman, perhiasan mahkota DC kami. Akar mendalam Matt di genre film dan evolusinya menjadi sutradara pembangun emosi dunia menjadikannya pembuat film yang sempurna untuk memandu Dark Knight pada perjalanan berikutnya ini,” tutur Emmerich dalam pernyataan itu seperti dikutip Aceshowbiz.



Matt sebelumnya menukangi film War for the Planet of the Apes dan juga Cloverfield. Dia pun mengungkapkan suka citanya telah menjadi bagian dari tim The Batman.



“Saya suka cerita Batman sejak saya masih kecil. Dia adalah karakter yang ikonik dan menarik, dan salah satu yang beresonasi dengan saya secara mendalam. Saya merasa sangat terhormat dan senang bekerja sama dengan Warner Bros. untuk membawa perjalanan epik dan emosional baru Caped Crusader ke layar lebar,” papar Matt.



Dalam siaran pers itu tidak disebutkan satu pun nama Ben Affleck. Ini kemudian memunculkan pertanyaan lebih mengenai keterlibatan Ben di The Batman di masa depan. Spekulasi ini mencuat dari laporan terbaru yang menyebutkan ayah tiga anak itu sudah tidak mau lagi memerankan tokoh Batman.



Tapi, Ben telah menyambut kehadiran Matt ke “Batcave” dalam sebuah cuitan lewat akun Twitter-nya. Kicauannya ini—yang muncul bersama foto dirinya yang sedang mengenakan jubah Batman—mengindikasikan bahwa Ben masih berada di Batcave dan tetap memerankan Caped Crusader.



Film ini belum diberi tanggal perilisannya. Tapi, ada kabar yang menyebutkan syuting segera dimulai tahun ini.