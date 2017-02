Sutradara Asal Suriah Akhirnya Diundang Penganugrahan Oscar

LOS ANGELES - Setelah tanpa ada kepastian selama berminggu-minggu, akhirnya regu penyelamat Suriah dan pembuat film dokumenter The White Helmets memperoleh visa yang sah untuk memasuki Amerika Serikat. Mereka akan menghadiri malam penganugerahan Oscar pekan depan.



Film dokumenter The White Helmets diketahui menjadi nominasi Oscar tahun ini kategori film dokumenter pendek.



Pemimpin regu penyelematan yang dikenal dengan sebutan White Helmet, Raed Saleh dan sinematografer Khaled Khatib telah mendapatkan visa untuk menghadiri malam penganugerahan Oscar pada 26 Februari mendatang di Los Angeles.



"Mereka berdua telah memiliki visa yang sah. Tapi kami tetap berhati-hati, utamanya saat secara fisik memasuki negara itu (AS, red). Hal itu sampai saat ini memang belum jelas, tapi kami sudah diberitahu bahwa mereka dipersilakan untuk masuk," kata produser Joanna Natasegara.



The White Helmets dinominasikan meraih Oscar untuk kategori film dokumenter pendek. Film ini memberikan sekilas gambaran kehidupan sehari-hari Kelompok Pertahanan Sipil Suriah ini. Kelompok yang dikenal dengan helm putihnya itu beranggotakan yang dengan sukarela menjadi regu penyelamat di negara yang tengah dilanda perang.