Daftar Pemenang Best Actress Oscar Sejak 2000

LOS ANGELES – Dari begitu banyak nominasi yang ada di Oscar, ada tiga yang masuk dalam kategori besar. Salah satunya adalah Best Actress.

Sesuai namanya, Best Actress diberikan kepada aktris dianggap telah memberikan penampilan luar biasa sebagai pemeran utama di sebuah film. Janet Gaynor menjadi aktris pertama yang menerima trofi Best Actress pada Oscar 1929 silam.

Tak semua pemeran utama wanita sebuah film bisa masuk menjadi nomine Best Actress Oscar. Academy of Motion Picture Arts and Sciences akan memilih lewat voting siapa saja yang bisa masuk menjadi nomine, sedangkan pemenangnya ditentukan lewat voting yang dilakukan oleh semua member Academy.

Nah, berikut ini adalah daftar aktris-aktris yang berhasil membawa pulang trofi Best Actress Oscar dalam kurun waktu 2000 hingga 2016:

1. Hilary Swank (2000 – Boys Don’t Cry)

2. Julia Roberts (2001 – Erin Brockovich)

3. Halle Berry (2002 – Monster’s Ball)

4. Nicole Kidman (2003 – The Hours)

5. Charlize Theron (2004 - Monster)

6. Hillary Swank (2005 – Million Dollar Baby)

7. Reese Witherspoon (2006 – Walk the Line)

8. Helen Mirren (2007 – The Queen)

9. Marion Cotillard (2008 – La Vie en Rose)

10. Kate Winslet (2009 – The Reader)

11. Sandra Bullock (2010 – The Blind Side)

12. Natalie Portman (2011 – Black Swan)

13. Meryl Streep (2012 – The Iron Lady)

14. Jennifer Lawrence (2013 – Silver Linings Playbook)

15. Cate Blanchett (2014 – Blue Jasmine)

16. Julianne Moore (2015 - Still Alice)

17. Brie Larson (2016 - Room)