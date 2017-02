Prediksi Lengkap Pemenang Oscar 2017

LOS ANGELES – Oscar 2017 akan dihelat di Dolby Theatre, Minggu 26 Februari mendatang. Menjelang penyelenggaraan ke-89 tersebut, berbagai prediksi tentang siapa yang akan dan seharusnya menang pun ramai bermunculan.

Collider termasuk salah satu yang melakukan prediksi siapa yang akan menang di ajang pernghargaan tertinggi dunia perfilman tersebut. Portal berita yang fokus pada film dan TV itu mencoba melihat siapa-siapa saja yang seharusnya dan akan menang.

La La Land masih berada di puncak tertinggi film yang diprediksi akan menang Best Picture. Meski Moonlight cukup memberikan tantangan, namun momentum saat ini tak mendukung film tentang NASA itu bisa berbicara banyak di Oscar untuk kategori Best Picture.

Sementara untuk kategori Best Actress, Emma Stone masih menjadi favorit. Bukan hanya karena aktingnya di La La Land, tapi karena lawan-lawan Emma di sini tak punya peluang sebesar dirinya. Kecuali Meryl Streep mendapat banyak dukungan karena pidatonya di Golden Globes beberapa minggu lalu, Emma harusnya bisa dengan mudah membawa pulang piala Oscar.

Persaingan kuat mungkin ada di kategori Best Actor, terutama antara Casey Affleck dan Denzel Washington. Affleck berhak menang jika melihat performanya selama Desember hingga Januari lalu. Tapi Washington membuat kejutan dengan menang di SAG Awards. Jika melihat luar biasanya di film Fences, Washington kemungkinan besar akan menang akhir pekan ini.

Berikt adalah daftar lengkap prediksi pemenang Oscar versi Collider:

1. Best Picture : La La Land

2. Best Actress : Emma Stone

3. Best Actor : Denzel Washington

4. Best Director : Damien Chazelle

5. Best Supporting Actress : Viola Davis

6. Best Supporting Actor : Mahershala Ali

7. Best Original Screenplay : La La Land

8. Best Adapted Screenplay : Moonlight

9. Best Animated Feature Film : Zootopia

10. Best Foreign Film : The Salesman

11. Best Documentary Feature : O.J. Made in America

12. Best Cinematography : La La Land

13. Best Original Score : La La Land

14. Best Original Song : City of Stars (La La Land)

15. Best Production Design : Fantstic Beasts and Where to Find Them

16. Best Costume Design : Jackie

17. Best Make Up & Hairstyling : Star Trek Beyond

18. Best Film Editing : La La Land

19. Best Visual Effects : The Jungle Book

20. Best Sound Editing : Hacksawa Ridge

21. Best Sound Mixing : La La Land

22. Best Live-Action Short Film : Ennemis Interieuers

23. Best Animated Short Film : Piper

24. Best Documentary – Short Subject : Joe’s Violin