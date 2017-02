Biar Tenang, BCL Baca Novel Jelang Konser

JAKARTA - Di tengah padatnya jadwal menjelang konser perdananya, Bunga Citra Lestari (BCL) menyempatkan diri untuk membaca novel karya terbaru Fahd Pahdepie yang berjudul Angan Senja dan Senyum Pagi. Hal itu dilakukannya untuk membuatnya sedikit tenang di tengah kesibukannya.



"Asa Senja dan Senyum Pagi, novel yang sangat indah. Ada rasa kesal, lega, sedih, haru, kecewa dan bahagia saat membaca novel ini. Semua menjadi satu," ungkap BCL di Jakarta.



Sementara itu, sebagai penulis novel, Fahd pastinya merasa senang, novelnya mendapatkan apresiasi dari salah satu diva Indonesia. " Alhamdulillah kehadiran buku ini bisa diterima oleh pembacanya," kata Fahd.



Dalam kesempatan itu, Fahd Pahdepie berharap semua karyanya bisa bermanfaat bagi pembacannya. "Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi bacaan yang bermanfaat, menghibur, dan membawa pembacanya pada perjalanan rasa yang menghangatkan hati dan memberi inspirasi," tambah Fahd.