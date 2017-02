Terungkap, Perempuan Cantik Main HP Saat Banjir Bernama Wulan, Nih Cerita Lengkapnya

Ditegur suami"kok aku gak diajak main air jg sih syg" hehehehe bercanda :D @char.da Koran kemarin di radar bromo,itu kakak ipar wulan yg sedang mggendong ponakan yg waktu itu bru usia 2 hari,hari ini diwawancarai koran harian surya. Nanti siang inshaallah tayang d TVOne. Pasti ada pro kontra. Tp dr wulan sendiri menanggapinya dr sisi positif. Krna wulan sendiri tdk ada niatan utk dijadikan viral. Kalo buat yg kontra blg media kyk kekurangan bahan berita. Y saya juga menanggapi scra positif. Pekerjaan seorg wartawan tdklah mudah. Mereka mencari bahan berita tdk hanya satu dua berita. Mau itu berita berbobot ataupun tdk. Dari saya pribadi sya menghargai pekerjaan mereka karena dr situ mreka mencari nafkah. Buat yg menanggapi positif terimakasih. Pada intinya, apapun berita yg disugukan wartawan atau media manapun. Layaknya kita hrus mghargai hasil mreka,asal berita yg mereja sajikan memang fakta.bukan mengada ada..krna tanpa mreka kita jg tdk akan mndapat berita terbaru tentang apapun. Salam damai satu jiwa eh kayak slogan sepak bola :P Btw Ini alamat video yg sudah d unggah detik.com kmrin http://tv.detik.com/20detik/detailvideo/170222061/?utm_source=20Detik

