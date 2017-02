Angelina Jolie Tahan Kesedihan saat Berbicara Keluarga

PHNOM PENH - Angelina Jolie sedang menghabiskan waktunya di Kamboja. Selain berlibur bersama anak-anaknya, Angelina juga sedang menggarap satu film

Dalam wawancara eksklusif bersama dengan BBC, Angelina Jolie berbicara banyak hal, film lingkungan tentu konflik keluarga yang saat ini ia alami. Tak bisa dipungkiri, perseteruannya dengan Brad Pitt menjadi pemberitaan dunia.

Angelina Jolie terlihat menahan kesedihan ketika disinggung pertanyaan mengenai keluarganya. Jolie pun, tidak berani untuk mengungkapkan tentang apa yang terjadi dalam keluarga. Ia memilih untuk bungkam, dan seolah ia tenang dalam menghadapi masalah tersebut.

" Hanya saja... saya tidak ingin banyak berbicara tentang hal itu, selain bisa menyatakan bahwa itu adalah masa yang sulit dan kami adalah keluarga dan akan selamanya menjadi sebuah keluarga. Kami akan melewati masa sulit ini dan berharap bisa menjadi keluarga yang lebih kokoh," katanya pada BBC.

Persoalan keluarga yang membuat ia harus bercerai dengan Brad Pitt memang sangat mengagetkan publik. Pasalnya, hubungan yang dibangun sejak lama akhirnya kandas, setelah mereka terlibat pertengkaran hebat.

Dalam lawatannya ke Kamboja, Angelina Jolie lebih asyik berbicara tentang film First They Killed My Father yang sedang ia kerjakan. Jolie pun sempat mengungkapkan ketertarikannya mengenai negara tersebut.

"Saya ada di sini (Kamboja), karena 17 tahun lalu saya datang ke negeri ini dan saya jatuh hati dengan orang-orang, lalu mempelajari sejarahnya. Saya menjadi sadar betapa banyak hal yang belum saya ketahui tentang dunia dan negeri ini," ungkap Jolie.