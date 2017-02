FOTO: Merasa Mirip Little Mermaid, Lindsay Lohan Malah Di-Bully

LOS ANGELES – Akibat membandingkan dirinya dengan tokoh animasi Little Mermaid lewat unggahan foto di media sosial, aktris Hollywood Lindshay Lohan di-bully netizen. Sebagian dari mereka bahkan berkomentar pedas soal penampilan Lohan yang terkesan tua.

Pemeran Maggie Peyton dalam film Herbie Fully Loaded ini mengunggah fotonya tersebut dalam akun instagram pribadinya @lindsaylohan. Kemiripan yang ingin ditunjukkan Lohan terlihat dari warna rambutnya yang merah, namun sebagian netizen justru menghujatnya karena hal itu tidak pantas.

#thelittlemermaid A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Feb 19, 2017 at 3:24am PST

"Ummm NO! Not even in your wildest dreams will this happen. Ariel is a 16 year old virgin. Not a 40 year old looking, shop lifting, crack whore, Botox hag," tulis @peaceful.spirit420.

Komentar tersebut bukan tanpa alasan, meski Lohan baru menginjak usia 30 tahun, namun banyak netizen yang menyebut dirinya seperti berumur 40 tahun karena tampilannya yang terkesan tua dan wajahnya yang sudah terlihat keriput.

“No way! You look way too old to play Ariel. Sorry to break it to you but Ariel is out of your league," tambah @rise.n.conquer.

Sementara itu, kabar terbaru Lindsay Lohan sempat diperlakukan secara tidak adil ketika ia berada di Bandara New York. Artis berusia 30 tahun ini disuruh melepas hijab yang menutupi kepalanya oleh petugas bandara.