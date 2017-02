Perseteruan Jimmy Kimmel dan Matt Damon Sampai ke Oscars 2017

LOS ANGELES – Aktor sekaligus komedian Jimmy Kimmel dipercaya sebagai pembawa acara pada Oscars 2017 yang akan digelar di Dolby Theatre in Hollywood, Amerika Serikat pada 26 Februari 2017 mendatang.

Dilansir People, pria 49 tahun ini menyayangkan kehadiran Matt Damon pada ajang bergengsi tersebut. Bahkan Jimmy Kimmel berharap aktor sekaligus produser tersebut pulang tanpa penghargaan apapun. Bukan perihal film yang diproduseri olehnya melainkan Kimmel ingin melihat kekalahan Damon.

“Unfortunately, we’ll see Matt Damon. Of course i’m rooting against him. I don’t want the film to lose, i want him to lose. I would like him to go home with nothing,” ujarnya.

Jimmy Kimmel diketahui telah lama memiliki perseteruan yang cukup serius dengan Damon. Kimmel pun mengatakan bahwa Matt Damon adalah musuh besarnya.

“(He’s) my archenemy really. So, if the Joker and the Batman were face-to-face, there would be some kind of standoff. And i would imagine that will be the same for this,”

Matt Damon menyambutnya secara santai. Seakan ingin menjatuhkan kepercayaan diri rivalnya tersebut, Matt Damon mengaku mengaku memiliki ekspektasi panggung yang rendah untuk Kimmel.

“Extremely low expectations,” kata Matt Damon.