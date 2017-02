10 Tempat Bersejarah dalam Penyelenggaraan Piala Oscar

LOS ANGELES – Academy Awards atau Oscars ke-89 akan segera dihelat di Dolby Theatre pada tanggal 26 Februari mendatang. Dolby Theatre telah menjadi venue untuk penyelengaraan Oscars sejak tahun 2002.

Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, Oscars tercatat beberapa kali memindahkan tempat penyelenggaraannya. Berawal dari Hollywood Roosevelt Hotel di tahun 1929, Oscars terus berpindah ke tempat-tempat terbaik di Los Angeles.

Hollywood Roosevelt Hotel (1929)

Tempat bersejarah bagi Oscars karena penyelenggaraan perdananya berlangsung di hotel ini. Uniknya, dalam penyelenggaraan awalnya Oscars hanya berlangsung layaknya sebuah dinner. Tamu undangan yang hadir pun hanya ada 270 orang dan setiap orangnya dikenakan tiket masuk seharga 5 Dollar.

Biltmore Hotel & Ambassador Hotel (1930-1943)

Antusiasme tinggi akan kehadiran Oscars membuat Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS) memindahkan lokasi tempat menggelar Oscars ke tempat yang lebih berkelas. Pada zamannya, Biltmore merupakan hotel terbesar yang ada sehingga diperkirakan mampu menampung tamu lebih banyak.

Dalam Oscars kedua ini tercetus banyak ide mulai dari rencana pembentukan organisasi baru sampai pemikiran tentang bentuk patung Oscars. Secara total Biltmore menjadi tuan rumah Oscars selama 13 tahun.

TCL Chinese Theatre (1944-1946)

Penyelenggaraan Oscars ke-16 dihelat di Grauman’s Chinese Theatre (atau sekarang lebih dikenal dengan TCL Chinese Theatre). Ini merupakan penyelenggaraan perdana di venue publik karena sebelumnya hanya dihelat di hotel dan bersifat private. TCL Chinese Theatre dibuka pada tahun 1927 dengan desain China yang mengesankannya, yang kini telah memiliki ratusan tanda tangan selebriti yang diabadikan di dalam sebuah beton besar.

Shrine Auditorium (1947-1948)

Setelah berlalu-lalang, Oscars akhirnya kembali ke pusat kota Los Angeles. Kali ini tempat yang dipilih adalah Shrine Auditorium, yang merupakan sebuah tempat berkapasitas besar lengkap dengan expo hall luas yang siap menampung 3000 orang. Shrine juga menjadi tempat berlangsungnya Oscars ke-20 pada tahun 1948. Tempat ini juga pernah masuk dalam film klasik King Kong yang dirilis pada tahun 1933.

Academy Award Theatre (1949)

Pada tahun 1949, Oscars diadakan pertama kalinya di Academy Awards Theatre. Menurut situs resmi Academy, alasan utama mengapa Oscars hanya digelar sekali di tempat ini adalah karena studio-studio besar Hollywood tak mau lagi memberikan dukungan finansial.

Oscars ke-21 ini juga banyak ditandai dengan rekor pertama. Hamlet menjadi produksi film non-Hollywood pertama yang memenangkan kategori Film Terbaik. Selain itu Jane Wyman menjadi aktor pertama yang menang di era film bisu. Di tahun ini pula kategori Desain Kostum Terbaik diperkenalkan.

Pantages Theatre (1950-1960)

Pada tahun 1950, Oscars kembali berpindah tempat. Kali ini lokasi strategis telah dipilih, yakni Pantages Theatre yang terletak di persimpangan Hollywood dan Vine.

Pantages Theatre juga menjadi saksi saat Oscars pertama kali disiarkan langsung di stasiun televisi. The Bad and the Beautiful menjadi perain trofi terbanyak meski tidak masuk dalam kategori Film Terbaik.

Santa Monica Civic Auditorium (1961-1968)

Oscaras ke-33 akhirnya dipindahkan lagi ke tempat baru. Santa Monica Civic Auditorium menjadi pilihan. Tak ada sesuatu yang spesial selama Oscars digelar dari tahun 1961 hingga 1968.

Dorothy Chandler Pavilion (1969-1987)

Dorothy Chandler Pavilion menjadi tempat penyelenggara selanjutnya setelah Santa Monica Civic Auditorium. Oscars ke-41 adalah Oscars perdana yang disiarkan di seluruh dunia. Oliver! menjadi film Semua Umur pertama dan satu-satunya yang berhasil meraih Film Terbaik Oscars.

Dorothy Chandler Pavilion & Shrine Auditorium (1988-2001)

Dari tahun 1988 hingga 2001, Oscars digelar di Dorothy Chandler Pavilion & Shrine Auditorium. Tempat ini menjadi sejarah karena Titanic meraih 11 Oscars di tahun 1998, termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik untuk James Cameron. Kepopuleran film Titanic juga membuat Oscars ke-70 banyak ditayangkan di seluruh dunia.

Dolby Theatre (2002-Sekarang)

Dolby Theatre hingga saat ini menjadi tempat paling sering menggelar Oscars. Banyak sejarah tercipta selama penyelenggaraan Oscars dari tahun 2002 hingga 2016, salah satunya adalah kemenangan pertama Leonardo DiCaprio. Tahun ini, La La Land menjadi paling banyak mendapatkan nominasi dan dijagokan meraih Film Terbaik.