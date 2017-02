Tak Jadi Pensiun, Angelina Jolie Pertimbangkan Main Maleficent 2

LOS ANGELES – Angelina Jolie tampaknya masih tak bisa menahan keinginannya untuk pensiun dari dunia Hollywood. Sempat mengatakan tak akan lagi bermain di Hollywood, ibu enam anak itu kini malah dikabarkan siap kembali lewat film Maleficent 2.

Seperti yang diketahui, Maleficent 2 adalah sekuel dari film Maleficent yang juga dibintangi oleh Jolie pada 2014 silam. Kini, mantan istri Brad Pitt tersebut kabarnya tengah mempertimbangkan untuk memerankan karakter yang sama di Maleficent 2.

Maleficent merupakan salah satu film tersukses pada 2014 silam. Akting Jolie sebagai penyihir jahat di Maleficent mampu membuatnya memecahkan rekor pribadinya dengan pendapatan awal tetringgi mencapai USD69,4 juta.

Dilansir dari Hollywood Reporter, Jolie tengah mempertimbangkan sejumlah proyek film Hollywood. Salah satunya adalah Maleficent 2. Selain film Disney itu, Jolie juga tengah dalam pembicaraan untuk dua film Universal, yaitu Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair dan The Spy Who Loved.

Jolie sendiri saat ini masih sibuk mempromosikan film terbarunya, First They Killed My Father yang diadaptasi dari pengalaman Loung Ung. Dalam rangka promosi filmnya itu, Jolie saat ini diketahui sedang berada di Kamboja bersama putra putrinya.