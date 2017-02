Nih Makna Penghargaan Oscar Bagi Pencipta Soundtrack Film Moana

LOS ANGELES – Pencipta soundtrack film Moana, Lin-Manuel Miranda memberikan pendapat pribadi terkait makna ajang penghargaan Oscar, yang akan berlangsung pada Minggu 26 Februari 2017. Baginya, Oscar memberikan inspirasi bagi para sineas untuk hasilkan karya berkualitas.

"Oscar menginspirasi banyak orang untuk terus berkarya, atau mencari tahu tentang film-film yang dinominasikan, atau seluruh karya peraih nominasi,” imbuh Miranda seperti dikutip melalui VOA, Kamis (23/2/2017).

Selain memberikan inspirasi, Miranda juga menilai keberadaan ajang Oscar dapat meningkatkan apresiasi publik terhadap industri layar lebar.

“Dan karena itu, orang jadi lebih mengapresiasi dampak sinema terhadap budaya," Miranda memungkas.

Lin-Manuel Miranda sendiri meraih satu nominasi dalam kategori Lagu Orisinil Terbaik atas karyanya, How Far I'll Go yang menjadi soundtrack film Moana. Jika berhasil memenangkan nominasi tersebut, maka musisi 37 tahun akan menjadi pemenang termuda yang berhasil mengumpulkan E-Got, alias penghargaan Amy, Grammy, Oscar dan Tony.