Kate Winslet Absen dari Oscar 2017 Gara-Gara Leonardo DiCaprio

Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio. (Foto: Hello Magazine)

LOS ANGELES – Publik selalu gembira setiap kali melihat interaksi Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio seperti di Oscar tahun lalu. Sayangnya, interaksi itu tak akan ada tersaji di Oscar 2017 nanti.

Pasalnya, belakangan diketahui jika Kate tak akan hadir ke acara tahunan tersebut. Sempat tersiar kabar jika Kate absen di Oscar karena sang suami, Ned Rocknroll tak mengizinkannya bertemu dengan Leo.

Seperti dilansir Gossip Cop dari Star, Kamis (23/2/2017) seorang sumber mengatakan jika Ned cemburu Kate masih saja dekat dengan Leo meski mereka sudah lama tak bekerja sama. Tak ingin sang istri kembali berhubungan dengan Leo seperti di Oscar tahun lalu, Ned pun melarang Kate datang ke penyelenggaraan tahun ini.

“Kate dan Ned tak akan datang ke Oscar tahun ini dan meski mereka bilang ke semua orang itu karena mereka terlalu sibuk, kenyataannya adalah Ned tak tahan dengan Leo,” kata sumber.

Namun hal tersebut mendapat bantahan. Gossip Cop mengklaim telah mendapat jawaban dari sumber eksklusif yang mengatakan jika pemberitaan Star tak benar. Kate memang tak akan bisa hadir di Oscar 2017 ini karena kesibukannya syuting film The Mountain Between Us.

Oscar 2017 sendiri akan dihelat di Dolby Theater, Hollywood, Los Angeles pada Minggu 26 Februari waktu setempat atau Senin 27 Februari pagi WIB. La La Land menjadi film yang paling banyak dinominasikan untuk perhelatan Oscar ke-89 ini.