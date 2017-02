FOTO: Sutradara Guillermo del Toro Pastikan Hellboy 3 Tak Akan Ada

LOS ANGELES – Kabar buruk untuk penggemar film seri Hellboy. Sutradara Guillermo del Toro baru saja mengumumkan jika seri ketiga Hellboy tak akan dibuat seperti yang sebelumnya diberitakan.

Lewat Twitter, del Toro mengungkap bagaimana semua pihak sepakat untuk tak membuat film ke-3 Hellboy. Del Toro menekankan jika ini adalah keputusan final dan fans bisa yakin jika seri ke-3 tak akan pernah ada.

“Hellboy 3, maaf melaporkan: (Aku) bicara dengan semua pihak. Harus melaporkan jika 100% sekuel (ketiga) tak akan terjadi. Dan itu adalah hal final soal ini,” tulis del Toro di Twitter, Selasa 21 Februari 2017.

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it