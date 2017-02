Pencipta Lagu Moana Perkirakan Oscar 2017 Akan Sarat Isu Politik

LOS ANGELES - Malam penghargaan Oscar yang akan berlangsung hari Minggu 26 Februari 2017 waktu Amerika Serikat, diperkirakan akan penuh dengan isu-isu politik. Seperti yang disampaikan oleh pencipta lagu film Moana, Lin-Manuel Miranda.

Menurut Miranda, para pemenang Oscar kemungkinan besar akan mengomentari isu kebijakan Presiden AS, Donald Trump serta hal-hal lainnya yang bersifat politik.

"Sepertinya isu politik akan muncul lagi tahun ini. Saya membayangkan Oscar akan terlihat seperti linimasa Twitter atau Facebook anda," kata Miranda, dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (23/2/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Miranda juga meminta agar para penonton tidak mengabaikan hal tersebut. Pasalnya, iklim politik di AS saat ini memang sudah menjadi topik populer di ajang penghargaan tahun 2017, seperti Golden Globes dan Grammy baru-baru ini.

Lin-Manuel Miranda sendiri berhasil mendapatkan satu nominasi dalam kategori Lagu Orisinil Terbaik atas karyanya, How Far I'll Go yang menjadi soundtrack film Moana. Jika berhasil memenangkan nominasi tersebut, maka musisi 37 tahun akan menjadi pemenang termuda yang berhasil mengumpulkan E-Got, alias penghargaan Amy, Grammy, Oscar dan Tony.