Perdana, The Chainsmokers Kolaborasi dengan Coldplay di Single ''Something Just Like This''

LOS ANGELES- The Chainsmokers kembali membuat kejutan. Setelah sukses meraih Grammy pertama, The Chainsmokers kini berkolaborasi dengan Coldplay untuk single terbaru.

Di malam Brit Awards 2017, The Chainsmokers dan Coldplay memperkenalkan single berjudul Something Just Like This. Single ini nantinya akan masuk di album baru Chainsmokers “Memories Do Not Open”.

Keluarnya lagu Something Just Like This ini memang tidak terduga. Terlebih, Chainsmokers tengah sibuk mempromosikan single terbarunya “Paris”.

Namun sebelum resmi dirilis, kabar kolaborasi antara The Chainsmokers dan Coldplay sendiri sebenarnya sudah diketahui para penggemar. Apalagi, beberapa banner tentang rencana kolaborasi The Chainsmokers dan Coldplay sempat beredar di jagad maya.

Dikutip dari Aceshowbiz, Kamis (23/2/3017), lagu yang dinyanyikan oleh Chris Martin itu bercerita tentang pencarian sebuah cinta. Meski didominasi musik elektronik khas Duo Alex Pall dan Andrew Taggart atau The Chainsmokers, gaya khas suara Chris Martin tetap ada. Di lagu tersebut, Chris juga benar-benar menunjukkan kemampuan vokalnya, membangun dari nada rendah hingga mencapai oktaf tertinggi.

Sementara itu, saat diwawancara Rolling Stone, Drew Taggart mengaku tak menyangka akan diajak kerjasama dengan Coldplay. Menurutnya, bekerja sama dengan musisi sebesar Coldplay tentu saja menjadi pencapaian yang besar untuk The Chainsmokers.

“Ketika itu, Alex dan aku berada di mobil, kami langsung teriak, whhaaaa,” tutup Drew.