LONDON – Ajang penghargaan untuk insan musik Inggris, BRIT Awards 2017 telah digelar pada Rabu 22 Februari 2017. Kurang lebih 13 penghargaan diberikan kepada musisi-musisi berprestasi asal Britania Raya dan internasional.

Almarhum David Bowie menjadi yang terbanyak menang. Meski sudah meninggal, tapi karyanya tetap dianggap lebih baik dari musisi-musisi lain di sejumlah kategori seperti British Album of the Year dan British Male Solo Artist.

Untuk kategori internasional, Drake dan Beyonce menunjukkan superioritas mereka. Drake memenangkan kategori International Male Solo Artist, sementara queen Bey sebagai International Female Solo Artist.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Brit Awards 2017 yang digelar di O2 Arena, London:

1. British Male Solo Artist: David Bowie

2. British Female Solo Artist: Emeli Sande

3. British Group: The 1975

4. British Breakthrough Act: Rag 'N' Bone Man

5. Critics' Choice : Rag 'N' Bone Man

6. British Single : Little Mix - Shout Out To My Ex

7. British Album of the Year : David Bowie – Blackstar

8. Global Success : Adele

9. Icon Award : Robbie Williams

10. British Artist Video of the Year : One Direction – History

11. International Male Solo Artist : Drake

12. International Female Solo Artist : Beyonce

13. International Group : A Tribe Called Quest