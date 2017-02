Takeshi Castle Hadir di Indonesia, Siapa yang Jadi Raja?

JAKARTA - Takeshi Castle pernah menjadi game show yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Game show Jepang yang tayang pada tahun 2000-an, kini akan diadaptasi di Indonesia dan akan tayang di MNCTV. Program tersebut diketahui sudah mulai mengadakan syuting sejak hari ini, Selasa 21 Februari 2017.

Selain permainan yang seru dan menghibur para tokoh di dalamnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Sebut saja seorang wartawan yang juga sebagai pemandu acara, Raja Takeshi dan panasehat yang selalu kebingungan menghadapi para peserta yang mudah melewati babak demi babak.

Takeshi Castle Indonesia pun membuat publik penasaran, siapakah yang akan menjadi sang Raja? Game show yang dijadwalkan akan tayang pada 19 Maret 2017 pukul 16.30 WIB ini diketahui akan dibintangi oleh artis-artis papan atas, seperti Reza Bukan (Raja), Farid Aja (penasehat), Fero Walandou (Kapten), Nabila Putri (asisten kapten), Lee Long Hoon (reporter), Moa (dayang), serta Mat Drajat dan Tyson (algojo).

Bertempat di studio outdoor MNCTV Jakarta Timur, permainan uji ketangkasan melawan Raja Takeshi ini akan diikuti oleh 100 peserta yang berlomba-lomba untuk menaklukkan rintangan dan Benteng Takeshi di babak Cart Battle.

Para peserta yang berasal dari beberapa daerah serta berbagai macam umur nampak antusias ketika mengikuti bermacam-macam rintangan seperti Slippery Wall, Star Bowling, Now You See Me, Stepping Stone, Flying Mushroom, Devil Domains, Man Eating Hole,The Grat Hunter, Beach Boys & Girls, Gibraltar, dan Cart Battle. Setiap rintangan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, menantang sekaligus menghibur.

Tertarik ingin mendaftar menjadi peserta Takeshi's Castle Indonesia? Anda bisa mendaftarkan diri akan melalui website www.mnctv.com, dan seluruh pendaftaran tidak dipungut biaya.