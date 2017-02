FOTO: Selfie Bareng Reza Rahadian, Ayu Dewi Ngarep Diajak Main Film

JAKARTA – Presenter Ayu Dewi mengaku ingin beradu akting bersama aktor ternama, Reza Rahadian. Hal tersebut diungkapkannya pada salah satu unggahan foto di akun instagram milliknya pada Selasa 22 Februari 2017.

“Kenapa oh kenapa banyak bintang di fotonya? Karena oh karena my dream is to play in a movie with you duhai bintang hot dan penuh daya tarik,” tulis Ayu Dewi.

Kenapa oh kenapaa banyak bintang di fotonyah?karna oh karnaah mai drim is tu plei in a muvi wid yuuh duhai bintang hawt nan penuh daya tariiiik😱 *kali ajah ada produser liat ni fotoh langsyung terinspirasi buat jadiin poster film..jadi ibu anak juga gapapapaaahh #AyuDewiStory A post shared by Mrsayudewi (@mrsayudewi) on Feb 22, 2017 at 2:27am PST

Unggahan tersebut berisi foto Ayu Dewi yang tengah berpose akrab dengan pria kelahiran Bogor, 5 Maret 1987. Selain itu, ibu satu anak ini juga berharap akan ada produser yang terinspirasi dari postingan tersebut sehingga tertarik untuk menjadikan mereka bermain dalam satu project film yang sama.

“Kali aja ada produser lihat ini foto langsung terinspirasi buta jadiin poster film. Jadi ibu anak juga engak apa-apa. #AyuDewiStory,” lanjutnya.

Unggahan tersebut sontak menarik perhatian netizen. Salah seorang netizen bahkan memberi komentar yang berisi skenario abstrak untuk film yang akan diperankan oleh Ayu Dewi dan Reza Rahadian.