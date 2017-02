2 Kali Jadi Janda, Risty Tagor Akui Tetap Ada Pria yang Mendekati

JAKARTA - Dua kali gagal menjalani rumah tangga membuat Risty Tagor untuk lebih berhati-hati menjalin hubungan dengan pria. Menurutnya, saat ini janda dari Rifky Balweel dan Stuart Collin itu memilih untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik.

"Kegagalan dua kali sudah luar biasa banget. Jangan dilanjutin lagi untuk ke sekian kalinya. Jadi butuh proses yang lebih baik. Sekarang waktunya untuk fokus apa yang harus difokusin. Kalau ditanya bolak balik soal itu, aku cuma bisa jawab, sekarang mungkin lebih pantes buat sendiri dulu," kata Risty yang ditemui di kawasan Mahakam, Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2017).

"Kalau kemarin masih banyak salah, diperbaikin dulu dan mencoba lebih deket sama Allah. Semoga Allah juga menyiapkan disana yang terakhir dan lebih baik," tutupnya

Namun begitu, tidak dapat dipungkiri jika ada beberapa pria yang tetap mendekatinya. Tetapi, Risty mengaku masih bahagia dengan kesendiriannya dengan menjadi single mother.

"I'm happy being alone and being me, sama anak-anak aku senang saja jalaninnya. Mungkin kalau yang deketin ada, tapi semuanya jadi teman saja," ungkap Risty.