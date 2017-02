Hacker Indonesia Dituding Bajak Web Agensi BTS dan Unggah Video TWICE

SEOUL – Nama fans Indonesia sedikit tercoreng di dunia K-POP. Hal ini menyusul kabar yang mengatakan jika sekelompok hacker Indonesia membajak web resmi BigHit Entertainment, agensi BTS dan mengganti video klip Jungkook cs dengan video teranyar TWICE.

Rabu (22/2/2017), ARMY (sebutan fans BTS) dibuat terkejut ketika mereka tak bisa menemukan video klip terbaru idola mereka, Not Today di web resmi BigHit Entertainment. Alih-alih video klip BTS, ARMY malam menemukan video klip TWICE yang tengah menjadi saingat terberat BTS saat ini, Knock Knock di dalam web.

Web BigHit sendiri langsung eror dan sulit dibuka. Jika bisa dibuka, netizen akan disambut dengan tulisan “IDCA was here.” Menurut penyelidikan portal media Korea, Koreaboo, ISCA merupakan akronim dari kelompok hacker asal Indonesia, Indonesian Cyber Army.

Dalam tulisannya, Koreaboo tak berani menjadi apakah IDCA di sini memang kelompok hacker asal Indonesia. Tetapi mereka merujuk pada satu blog yang diklaim menunjukkan bahwa IDCA memang asal Indonesia.

“Grup ini menyebut diri mereka sendiri IDCA dengan penjelasan, ‘Namaku ISCA, aku dari Indonesia. Hobiku menyerang, menerobos semua sistem,’” demikian ditulis Koreaboo.

did bighit get hacked, I'm so confused why is knock knock on their site https://t.co/xPZV6nDJfX pic.twitter.com/GeeC7dWWNh