Perform Ciamik Kandara Band Tutup Acara Okezone Goes to Campus

JAKARTA - Acara Okezone Goes to Campus di Universitas Tarumanegara (Untar) pada Rabu (22/2/2017) ditutup dengan penampilan Kandara Band. Keenam personel sukses membius para penonton yang hadir dengan tiga lagu paling populer di Tanah Air, di antaranya single perdana mereka yang berjudul Kata Siapa.

Lagu pembuka, Fadil cs meyuguhkan single hits era 2000-an Inikah Cinta. Gaya manggung yang luar biasa, Fadil sang vokalis langsung mengajak para penonton sekaligus panitia untuk bernyanyi bersama.

"Siapa yang berani nyanyi bareng gua di sini? Ayo maju," katanya yang langsung disoraki para penonton.

Selesai dengan Inikah Cinta, Kandara melanjutkan perform dengan single andalan mereka, Kata Siapa. Mengusung genre super galau, Kata Siapa lagi-lagi meraih sukses besar untuk menghibur para penonton yang hadir.

Dalam penampilan pemungkas, lagu Anak Sekolah rupanya dipilih sebagai pertunjukkan penutup pegelaran Okezone Goes to Campus di Untar. Kandara band juga mengajak para penonton untuk menutup acara dengan bergoyang bersama. "Thank you semuanya. Luar biasa," tutur Fadil di akhir pertunjukkan.

Sementara itu, selain Kandara Band sebelumnya juga turut hadir Yuka Idol yang menampilkan tiga buah lagu di awal guna menghibur para penonton.