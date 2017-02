Gong Yoo Dinobatkan Jadi Bintang Iklan Paling Laris

SEOUL - Korean Business Research Institute merilis reputasi bintang iklan yang paling laris di bulan ini. Dalam hasilnya ini, Gong Yoo berada di peringkat satu. Aktor berusia 37 tahun tersebut miliki nilai paling atas dibaningkan aktor lainnya.

Aktor utama Goblin ini berada di peringkat satu untuk menjadi model iklan yang diperbutkan oleh perusaahan. Sedangkan Kim Go Eun dan Lee Dong Wook yang sebelumnya menemani Gong Yoo di posisi dua dan tiga harus tergeser jauh keluar dari 25 aktor-aktris teratas bulan ini.



Mengutip Allkpop, berikut daftar aktor dan aktris Korea Selatan untuk reputasi iklan terbaik.



1. Gong Yoo

2. Jo In Sung

3. Yoo Hae Jin

4. Kim Soo Hyun

5. Jun Ji Hyun

6. Jung Woo Sung

7. Ha Jung Woo

8. Kang Dong Won

9. Lee Byung Hun

10. Hwang Jung Min

11. Yoo Ah In

12. Han Hyo Joo

13. Sol Kyung Gu

14. Kim Hye Soo

15. Lee Jung Jae

16. Son Ye Jin

17. Song Kang Ho

18. Han Ji Min

19. Cha Seung Won

20. Lee Beom Soo

21. Jeon Do Yeon

22. Choi Min Sik

23. Ryu Seung Ryong

24. Kim Yoon Suk

25. Yoo Ji Tae.