FOTO: Cara Alice Norin Obati Kerinduan dengan si Kecil

Yeay! Mommy's home🖤 ___ Karena sudah mulai ngantor lagi, jadi harus pinter-pinter nih atur waktu bolak balik ke rumah ketemu my baby! ___ Kalau lagi kangen sm kamu, pasti mommy sering liatin foto2 & video kamu di handphone & suka ketawa dan senyum sendiri kaya barusan ditanyain staff kantor, kenapa mbk? Langsung kasih liat foto kamu yg buat mommy senyum. Love you! ___ #alitanaora #anl #babyal #ourbabygirl

A post shared by Alice Norin Lawi (@alicenorin) on Feb 21, 2017 at 3:47am PST